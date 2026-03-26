Il 12 aprile si svolge un’escursione mattutina nell’Alta Murgia, con partenza da Quasano. L’attività prevede l’esplorazione di vari sentieri della zona, offrendo ai partecipanti l’opportunità di camminare in ambienti naturali caratterizzati da paesaggi tipici della regione. L’evento si rivolge a chi desidera scoprire le caratteristiche del territorio attraverso un percorso a piedi.

ESCURSIONI A QUASANO – 12 APRILE Una mattinata immersi nella natura alla scoperta dei suggestivi sentieri dell’Alta Murgia. Domenica 12 aprile vi aspettiamo a Quasano per un’escursione aperta a tutti: a cavallo, per chi possiede il proprio cavallo a piedi, per chi desidera semplicemente camminare e godersi il paesaggio Ritrovo: ore 8:30 presso la sede Pro Loco Quasano, via della Murgia Escursione: dalle 9:00 alle 12:00 12:30 circa lungo i sentieri dell’Alta Murgia Per chi parteciperà all’escursione a piedi, in concomitanza scopriremo insieme le peculiarità dell’ecosistema murgiano, con un focus sulle piante ed erbe spontanee dell’Alta Murgia, le loro proprietà officinali e gastronomiche, a cui si aggiungerà l’osservazione e la scoperta delle orchidee selvatiche. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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