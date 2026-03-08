Chi sono i giovani campioni foggiani degli scacchi che puntano al titolo nazionale

Il 7 marzo l'istituto Marcelline di Foggia ha accolto la fase provinciale del Campionato Italiano Giovanile di Scacchi, un evento importante per i giovani talenti locali che competono per qualificarsi alle finali nazionali. I partecipanti sono studenti di diverse età della provincia, pronti a dimostrare le loro capacità negli incontri che si sono svolti in questa occasione.

Il 7 marzo l'istituto Marcelline di Foggia ha ospitato la fase provinciale del Campionato Italiano Giovanile di Scacchi, appuntamento cruciale in vista delle finali nazionali. Sono stati 54 i giocatori che si sono sfidati sulle scacchiere, dagli under 8 fino ai veterani dell’under 18. Proclamati i nuovi campioni provinciali e definiti i nomi di coloro che rappresenteranno Foggia alla fase nazionale: per l'under 18 il titolo provinciale è andato Adriano Dantone e a Martina D'Alessandro. Ha ottenuto il pass anche Adriano Ceccherini. Nell'under 16 si sono confermati Nicola Cannito e Maria Carla Disanto, entrambi qualificati alla fase successiva. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

