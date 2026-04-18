Proseguono i controlli nelle zone della movida

Durante la settimana appena trascorsa, sono stati effettuati controlli nelle aree della movida cittadina, come la stazione ferroviaria, via Colombo, via Roma, viale Dante, via IV Novembre e via Emilia Pavese. Le operazioni sono state coordinate con un’ordinanza del questore e hanno coinvolto pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, che hanno pattugliato le zone per verificare il rispetto delle normative vigenti.

Durante la settimana appena trascorsa, con un’ordinanza del questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (stazione ferroviaria e vie limitrofe, via Colombo, via Roma, viale Dante, via IV Novembre, via Emilia Pavese) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Settimana di controlli nelle zone della movida piacentinaIn particolare, personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Locale, (per un totale di 12 operatori impiegati)... Leggi anche: Controlli notturni nelle zone della movida, identificate 92 persone Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Proseguono i controlli nel Parco del Ticino. Avanti fino alla stagione estiva; Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 13 al 19 aprile / Notizie / Novità / Homepage; I servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato nel quartiere Piano; Auto sugli stalli dei taxi, raffica di controlli della Polizia Locale a Bari: scattano le multe. Raffica di controlli della Finanza per i carburanti, otto irregolarità nel Piceno(ANSA) - ASCOLI PICENO, 15 APR - Proseguono i controlli della Guardia di Finanza sui distributori di carburante della provincia di Ascoli Piceno, nell'ambito di un'azione mirata a contrastare irregola ... msn.com Sicurezza sul lavoro: controlli dei Carabinieri nel territorio irpino, sospese due imprese e tre denunceProseguono senza sosta i controlli delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A Montefredane e Capriglia Irpina, in provincia di Avelli ... irpiniaoggi.it Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni C’è una donna, Laura Di Vita, che negli ultimi giorni è stata ascoltata a lungo dagli investigatori in Questura a Campobasso. Chi è e cosa è emers facebook Proseguono le indagini sulla rapina da film alla Credit Agricole di Napoli. Trovati nel sottosuolo un generatore e gli attrezzi usati dalla banda per praticare il foro nel pavimento. I ladri sono fuggiti attraverso la rete fognaria. x.com