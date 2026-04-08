L'Ancona si prepara alla fase decisiva della stagione con diverse frecce al suo arco. Nell'ultima partita contro la Maceratese, il 1° marzo, la squadra ha segnato quattro gol, con una doppietta di Zini e le reti di Cericola e Teraschi. Kouko, attaccante chiave, è al centro dell’attenzione per ritrovare la sua forma e contribuire con i suoi gol.

Doppietta di Zini, poi gol di Cericola e infine di Teraschi. Ancona a segno quattro volte con i suoi esterni: era la partita contro la Maceratese, primo marzo scorso. Da allora nessun attaccante biancorosso ha più segnato. Sono gli ultimi gol di Cericola e Zini, entrambi a quota otto reti nella classifica dei cannonieri dorici dietro a Kouko, che ha raggiunto le dieci segnature. Nell’ultimo mese l’Ancona ha giocato la finale di ritorno di Coppa Italia (0-1 con la Pistoiese), quindi ha affrontato la trasferta di Giulianova (1-2 con grande rimonta e reti di Attasi e Rovinelli), la partita in casa contro il Sora (1-1 con gol di Rovinelli), la trasferta al Bianchelli contro la Vigor (0-1 con rete di Attasi) e, infine, il ko interno contro il Teramo (0-2). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ancona pronta al rush finale. Kouko, bomber da ritrovare. C’è bisogno dei suoi gol

Daniel Kouko è il bomber dei biancorossi: "Non sono uno da 30 gol, ma mi metto a disposizione. Lavoreremo come matti per il sogno». "Abbiamo lottato tanto per arrivare lassù»Ha spezzato un digiuno lungo sette partite mettendo il sigillo sulla vittoria contro il Castelfidardo: Daniel Kouko ha ritrovato la via del gol e ora...

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Si parla di: Ancona pronta al rush finale. Kouko, bomber da ritrovare. C’è bisogno dei suoi gol.

Ancona pronta al rush finale. Kouko, bomber da ritrovare. C’è bisogno dei suoi golIl centravanti biancorosso ha le polveri bagnate. Nelle ultime gare sono andati a segno difensori e centrocampisti, Maurizi a caccia della formula giusta. sport.quotidiano.net

Ancona is ready for the final push. Kouko, a striker who needs to be rediscovered, is desperately needed. His goals are needed.The red and white center forward is struggling. Defenders and midfielders have scored in recent games, and Maurizi is searching for the right combination. sport.quotidiano.net