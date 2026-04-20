Zes unica per l’Italia un’incognita per l’economia della Calabria

Da feedpress.me 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, la premier ha annunciato in Parlamento la possibilità di estendere alcune misure della Zona Economica Speciale (Zes) a tutto il territorio nazionale. Attualmente, l’Italia ha una Zes unica, che si trova in Calabria. La proposta di ampliare questa iniziativa ha suscitato discussioni tra gli esperti e gli operatori economici, anche se non sono stati forniti dettagli concreti sui tempi o sui criteri di questa estensione.

Ampliare alcune misure Zes a tutto il territorio nazionale? L’idea c’è, l’ha rivelata la premier Giorgia Meloni nel suo discorso parlamentare qualche giorno fa. E potrebbe essere concretizzata già a stretto giro, nel pacchetto lavoro in vista del Primo maggio. A destare l’interesse del governo sarebbero in particolare le misure di semplificazione della Zona speciale. Il capitolo risorse sarebbe al momento estraneo da tale allargamento per due ordini di motivi: da un lato, i fondi già stanziati diluiti su una platea nazionale diverrebbero spiccioli, dall’altro non sembra questo il periodo migliore per incrementare la dotazione Zes, con una crisi economica i cui sviluppi sono ancora un’incognita.🔗 Leggi su Feedpress.me

zes unica per l8217italia un8217incognita per l8217economia della calabria
© Feedpress.me - Zes unica per l’Italia, un’incognita per l’economia della Calabria

Notizie correlate

Zes Unica, Cna Calabria: "Ora un piano straordinario per attrarre investimenti"“Avviare un tavolo operativo per valutare come rafforzare l’efficacia della Zes sul territorio calabrese, utilizzando in modo strategico le risorse...

Zes Unica, investimenti e transizione energetica: a Misterbianco il convegno di Fratelli d'Italia sul futuro della SiciliaGrande partecipazione, con oltre 700 persone e numerosi esponenti del mondo imprenditoriale, accademico e professionale per il convegno “Sicilia hub...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: ZES Unica: al via le domande per il credito d’imposta aggiuntivo; ZES Unica Mezzogiorno 2025 – Apertura termini per la comunicazione integrativa del credito aggiuntivo (15 aprile – 15 maggio 2026); Home - regione.umbria.it; ZES Unica: l’Umbria accelera su semplificazione e investimenti. Incontro a Spoleto con il coordinatore Giuseppe Romano.

zes unica per lZes unica per l’Italia, un’incognita per l’economia della CalabriaL’obiettivo annunciato dalla premier riguarderebbe le semplificazioni e non le risorse. Il sottosegretario Sbarra rassicura: «Nessuna risorsa sarà sottratta al Sud». Svimez perplessa: «Così si svilisc ... gazzettadelsud.it

zes unica per lContributo aggiuntivo ZES Unica: domande dal 15 aprileDal 15 aprile è possibile inviare la domanda per il contributo aggiuntivo per la ZES Unica. Ricordiamo che co il Provvedimento n 56564 del 16 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello e le istruz ... fiscoetasse.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.