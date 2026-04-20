Zes unica per l’Italia un’incognita per l’economia della Calabria

Recentemente, la premier ha annunciato in Parlamento la possibilità di estendere alcune misure della Zona Economica Speciale (Zes) a tutto il territorio nazionale. Attualmente, l’Italia ha una Zes unica, che si trova in Calabria. La proposta di ampliare questa iniziativa ha suscitato discussioni tra gli esperti e gli operatori economici, anche se non sono stati forniti dettagli concreti sui tempi o sui criteri di questa estensione.

Ampliare alcune misure Zes a tutto il territorio nazionale? L’idea c’è, l’ha rivelata la premier Giorgia Meloni nel suo discorso parlamentare qualche giorno fa. E potrebbe essere concretizzata già a stretto giro, nel pacchetto lavoro in vista del Primo maggio. A destare l’interesse del governo sarebbero in particolare le misure di semplificazione della Zona speciale. Il capitolo risorse sarebbe al momento estraneo da tale allargamento per due ordini di motivi: da un lato, i fondi già stanziati diluiti su una platea nazionale diverrebbero spiccioli, dall’altro non sembra questo il periodo migliore per incrementare la dotazione Zes, con una crisi economica i cui sviluppi sono ancora un’incognita.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Zes unica per l’Italia, un’incognita per l’economia della Calabria Notizie correlate Zes Unica, Cna Calabria: "Ora un piano straordinario per attrarre investimenti"“Avviare un tavolo operativo per valutare come rafforzare l’efficacia della Zes sul territorio calabrese, utilizzando in modo strategico le risorse... Zes Unica, investimenti e transizione energetica: a Misterbianco il convegno di Fratelli d'Italia sul futuro della SiciliaGrande partecipazione, con oltre 700 persone e numerosi esponenti del mondo imprenditoriale, accademico e professionale per il convegno “Sicilia hub... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ZES Unica: al via le domande per il credito d’imposta aggiuntivo; ZES Unica Mezzogiorno 2025 – Apertura termini per la comunicazione integrativa del credito aggiuntivo (15 aprile – 15 maggio 2026); Home - regione.umbria.it; ZES Unica: l’Umbria accelera su semplificazione e investimenti. Incontro a Spoleto con il coordinatore Giuseppe Romano. Zes unica per l’Italia, un’incognita per l’economia della CalabriaL’obiettivo annunciato dalla premier riguarderebbe le semplificazioni e non le risorse. Il sottosegretario Sbarra rassicura: «Nessuna risorsa sarà sottratta al Sud». Svimez perplessa: «Così si svilisc ... gazzettadelsud.it Contributo aggiuntivo ZES Unica: domande dal 15 aprileDal 15 aprile è possibile inviare la domanda per il contributo aggiuntivo per la ZES Unica. Ricordiamo che co il Provvedimento n 56564 del 16 febbraio le Entrate hanno approvato il Modello e le istruz ... fiscoetasse.com Consulenti del Lavoro. . ZES Unica: contributo aggiuntivo entro il 15 maggio A Diciottominuti – uno sguardo sull’attualità, Stefania Piscopo, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ha fatto il punto sulle opportunità legate alla ZES Unica. Entro il 15 ma facebook “INVESTIMENTO, INNOVAZIONE, CREDITO. IL VALORE DEL MEZZOGIORNO E LE OPPORTUNITÀ DELLA ZES UNICA”, TAPPA ROADSHOW DI CONFINDUSTRIA E INTESA SAN PAOLO A POTENZA x.com