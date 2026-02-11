Zes Unica Cna Calabria | Ora un piano straordinario per attrarre investimenti

Da reggiotoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cna Calabria chiede un piano straordinario per attrarre investimenti nella Zes Unica. L’associazione propone di mettere insieme un tavolo operativo che valuti come rafforzare l’efficacia di questa zona economica speciale sul territorio calabrese. L’obiettivo è usare in modo più strategico le risorse provenienti dall’Europa e dallo Stato, per stimolare lo sviluppo e creare opportunità concrete.

“Avviare un tavolo operativo per valutare come rafforzare l’efficacia della Zes sul territorio calabrese, utilizzando in modo strategico le risorse della programmazione europea e nazionale. Non si tratta di replicare modelli, ma di costruire una soluzione calabrese, coerente con le regole e con.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Zes Unica

La Zes Unica funziona, Marrone (Confapi): Campania protagonista, ora investimenti più strategici

La ZES Unica 2025 si conferma un successo, con la Campania protagonista.

Zes unica, credito d’imposta ridotto: Cna Sicilia teme per le piccole imprese

La Cna Sicilia esprime preoccupazione per le recenti modifiche al credito d’imposta nella Zona economica speciale unica, temendo possibili ripercussioni negative sulle piccole imprese.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Zes Unica

Argomenti discussi: Zes Unica, CNA Calabria: Ora un piano straordinario per attrarre investimenti; Bonus ZES Unica, Santangelo: Opportunità concreta per investimenti nel Mezzogiorno.

zes unica cna calabriaZes Calabria: Cugliari chiede Tavolo Operativo per potenziare le opportunitàIl presidente Cna Calabria, Giovanni Cugliari, lancia un appello alla Regione per istituire un Tavolo operativo sulla Zona Economica Speciale, ispirandosi all'intervento straordinario annunciato dalla ... cn24tv.it

zes unica cna calabriaZes Unica, CNA Calabria: Ora un piano straordinario per attrarre investimentiÈ l’invito del presidente Cugliari alla Regione a seguito dell’annuncio della Regione Sicilia di un intervento per irrobustire le opportunità Zes ... rainews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.