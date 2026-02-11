Zes Unica Cna Calabria | Ora un piano straordinario per attrarre investimenti

La Cna Calabria chiede un piano straordinario per attrarre investimenti nella Zes Unica. L’associazione propone di mettere insieme un tavolo operativo che valuti come rafforzare l’efficacia di questa zona economica speciale sul territorio calabrese. L’obiettivo è usare in modo più strategico le risorse provenienti dall’Europa e dallo Stato, per stimolare lo sviluppo e creare opportunità concrete.

"Avviare un tavolo operativo per valutare come rafforzare l'efficacia della Zes sul territorio calabrese, utilizzando in modo strategico le risorse della programmazione europea e nazionale. Non si tratta di replicare modelli, ma di costruire una soluzione calabrese, coerente con le regole e con.

