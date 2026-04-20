Zenith un punticino e testa ai playoff

Nel match tra Zenith Prato e Castelnuovo, il risultato è rimasto invariato sullo 0-0. La partita si è svolta con entrambe le squadre che hanno schierato i propri giocatori, tra cui Caroti, Toccafondi, Innocenti, Tempestini e altri. La gara si è conclusa senza reti, lasciando aperte le possibilità di qualificazione ai playoff per la squadra di casa.

Zenith Prato 0 Castelnuovo 0 ZENITH PRATO: Caroti, Toccafondi, Innocenti, Tempestini, Cela, Castiello, Sinisgallo, Hanxhari, Nistri, Caggianese, Palaj. A disp.: Brunelli, Fiaschi, Fallani, Del Pela, Geri, Saccenti, Moussaid, Pittala, Nannipieri. All. Settesoldi. CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Lunardi, Bartolomei, Fall, Leshi, Ramacciotti, Casci, Cecchini, Nardi, El Hadoui, Gasperoni. A disp.: Barghini, Bigondi, Morelli, Modena, Caiaffa, Giorgieri, Micchi, Conde, Papi. All. Di Stefano. Arbitro: Poggianti di Livorno. Nessuna rete e poche emozioni. Finisce 0-0 il match fra Zenith Prato e Castelnuovo Garfagnana. Un punto a testa che non fa felice nessuno e che costringe la Zenith Prato ad iniziare a prepararsi ai play off, visto l’ormai certo terzo posto in classifica al termine della regular season.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Zenith, un punticino e testa ai playoff Notizie correlate Testa-coda velenoso, la Zenith è sconfittaCenaia 2 Zenith Prato 1 CENAIA: Castaldi, Rossi, Lischi, Provinzano, Signorini, Puleo, Fischer (70’ Sartini), Kokanzo, Kore (60’ Pinna), Cito (88’... Tucson Angel Manfredonia: ora testa ai playoffPrima della palla a due della sfida di DR1 tra Tucson Pub Manfredonia e Pielle BK Matera, si è vissuto un momento di grande valore umano e sportivo. Altri aggiornamenti Si parla di: Zenith, un punticino e testa ai playoff. La Zenith deve accontentarsi di un punticinoZENITH PRATO: Caroti, Banchelli, Fiaschi, Cela, Tempestini, Danti, Moussaid, Saccenti, Nistri, Parrini, Del Pela. A disp. Brunelli, Sinisgallo, Kouassi, Fallani, Geri ... lanazione.it Un’annata straordinaria. Settesoldi esalta la ZenithUno scivolone immeritato, per quanto visto sul terreno di gara, ma che ha comunque fatto scendere la Zenith Prato in terza posizione con i soliti 53 punti nel girone A di Eccellenza, dietro alla ... lanazione.it