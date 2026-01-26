Testa-coda velenoso la Zenith è sconfitta

La squadra di Cenaia ha ottenuto una vittoria casalinga contro la Zenith, con il risultato di 2-1. La partita ha visto i gol di Cenaia e la sconfitta per la Zenith, che ha concluso la gara in dieci uomini. Entrambe le squadre hanno mostrato impegno sul campo, con Cenaia che si impone con merito. Questo risultato rappresenta un passo importante nella stagione delle due formazioni.

Cenaia 2 Zenith Prato 1 CENAIA: Castaldi, Rossi, Lischi, Provinzano, Signorini, Puleo, Fischer (70' Sartini), Kokanzo, Kore (60' Pinna), Cito (88' Bianchi), Remedi. A disp.: Lemmi, Labonia, Gronchi, Cocucci, D'Agosto, Maestu. All. Macelloni. ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi (69' Palaj), Kouassi, Nistri G., Parrini, Geri (66' Danti), Saccenti (72' Hanxhari), Tempestini, Moussaid, Cela, Banchelli (75' Fallani). A disp.: Caroti, Innocenti P., Sinisgallo, Nannipieri, Pittala. All. Settesoldi. Arbitro: Varnagallo di Pontedera. Reti: 45' Fischer, 54' Lischi, 95' Parrini. Note: 23' espulso Remedi. Domenica da dimenticare per la Zenith Prato, che esce sconfitta dal campo del fanalino di coda Cenaia e perde il primato nel girone A di Eccellenza.

