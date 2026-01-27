La terza puntata di Zelig 30 ha offerto un mix di emozioni, con performance che hanno suscitato entusiasmo e riflessione. Katia e Valeria sono state riconosciute come figure emblematiche del programma, mentre Teresa Mannino ha ricevuto un riconoscimento speciale. La serata ha mostrato ancora una volta come il talento e la sensibilità degli artisti contribuiscano a mantenere vivo il successo di questo storico show.

Un’altalena di emozioni sul palco di Zelig 30, giunto alla terza puntata con la coppia che più di ogni altra rappresenta l’anima di un programma diventato cult. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, insostituibili, hanno accompagnato ancora una volta il pubblico di Canale 5 in un viaggio nei ricordi dall’effetto-nostalgia che, questa volta, ha visto tornare sul palco alcuni dei volti femminili più amati della comicità italiana. Katia Follesa e Valeria Graci, di nuovo nei panni delle aspiranti Miss, simpatiche e stupende. Ma anche Teresa Mannino, che ha ripercorso la sua carriera e sfoggiato il suo iconico accento (peccato per non averle dato abbastanza spazio). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zelig 30, le pagelle della terza puntata: Katia e Valeria eterne Miss (10 e lode), Teresa Mannino super (9), Bisio commosso (10)

Approfondimenti su Zelig 30

Nella terza puntata di Zelig 30, condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada su Canale 5, si esibiscono Teresa Mannino, Katia e Valeria, e Rocco Tanica presenta alcuni mini-musical di circa tre minuti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Zelig 30

Argomenti discussi: Zelig 30, le pagelle della seconda puntata: Geppi Cucciari, il duetto con Elio e le Storie Tese (9), Vanessa Incontrada flop (5); Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0); Anticipazioni Zelig 30, gli ospiti del 26 gennaio di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio; Anticipazioni Zelig 30 del 19 gennaio, tutti gli ospiti di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Zelig 30, le pagelle della seconda puntata: Geppi Cucciari, il duetto con Elio e le Storie Tese (9), Vanessa Incontrada flop (5)Geppi Cucciari è insuperabile con Elio e le Storie Tese, Vanessa Incontrada e il trucco che non funziona: le pagelle della seconda puntata di Zelig 30 ... dilei.it

Zelig 30, le pagelle della prima puntata: Vanessa Incontrada irresistibile (9), Aldo, Giovanni e Giacomo caotici (10)Zelig 30 debutta su Canale 5 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e la prima puntata è un amarcord che funziona, con una chimica rara da trovare in tv ... dilei.it

Un omaggio a Milano e alla Sicilia di Teresa Mannino e Roy Paci #Zelig festeggia 30 anni, ora su Canale 5 e in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook