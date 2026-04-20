Zeekr alla Milano Design Week | la connessione che alimenta il processo creativo

Durante la Milano Design Week, il marchio Zeekr ha presentato la sua partecipazione con l'evento intitolato The Art of..., confermando il ritorno sulla scena dopo il riscontro positivo dell'edizione precedente. La manifestazione si svolge nel capoluogo lombardo, attirando aziende e professionisti del settore del design e dell'innovazione. Zeekr ha utilizzato questa occasione per mettere in mostra le proprie idee e progetti legati alla creatività e alla tecnologia nel settore automobilistico.

La mostra - aperta al pubblico dal 20 al 26 aprile presso Showroom 31, Tortona Rocks - assume un quest’anno un significato particolare perché il 2026 segna l’inizio della distribuzione ufficiale di Zeekr in Italia. «La Milano Design Week rappresenta il contesto ideale per presentare Zeekr al pubblico italiano, considerato che il design è uno degli elementi fondanti dell’identità del brand» afferma Marco Santucci, Managing Director Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr. «L’occasione perfetta per iniziare il nostro percorso in Italia». In sostanza, The Art of Connection racconta non solo un prodotto ma una visione, che riporta l’uomo al centro attraverso il design.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Zeekr alla Milano Design Week: la connessione che alimenta il processo creativo Notizie correlate Zeekr protagonista alla Milano Design Week, debutta la nuova 7GT(Adnkronos) – Zeekr rafforza la propria presenza alla Milano Design Week 2026 e sceglie il palcoscenico milanese per presentare in anteprima italiana... Zeekr debutta alla Milano Design Week con la 7GT e una mostra immersivaIl debutto italiano di Zeekr passa dalla Milano Design Week, dove il marchio è presente a Tortona Rocks con “The Art of Connection”, mostra aperta al... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Zeekr sbarca a Milano. Design, innovazione e nuova 7GT; Milano Design Week 2026: tanti gli eventi a tema auto; Motori e Design: le automobili protagoniste del Salone del Mobile di Milano 2026; Tutte le auto della Milano Design Week 2026. Zeekr alla Milano Design Week: la connessione che alimenta il processo creativoUn anno dopo The Nucleus, lo spazio dinamico simbolo dei valori e della filosofia di design centrata sull’uomo, Zeekr torna alla Milano Design Week con The Art of Connection, una mostra immersiva che ... vanityfair.it Zeekr alla Milano Design Week con The Art of ConnectionMILANO (ITALPRESS) – Dopo l’esposizione dello scorso anno, il design di Zeekr torna protagonista alla Milano Design Week 2026 con The Art of Connection, una mostra immersiva che sarà aperta al pubbl ... gds.it La Design Week, la Triennale di Milano presenta mostre e progetti. Design danese e sedute sospese, pezzi storici e installazioni. #ANSA - facebook.com facebook Dal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica x.com