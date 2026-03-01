Zaynab Dosso trionfa nei 60 metri ai Campionati Italiani Assoluti Indoor

Zaynab Dosso ha vinto la finale dei 60 metri femminili ai Campionati Italiani Assoluti Indoor, fermando il cronometro a 7 secondi. La gara si è svolta in un ambiente indoor, con diverse atlete in corsa per la vittoria. La atleta ha concluso la prova davanti alle altre concorrenti, conquistando il titolo nazionale. La competizione si è tenuta in una struttura coperta dedicata alle manifestazioni di atletica leggera.

Zaynab Dosso si è aggiudicata il titolo nei 60 metri piani femminili ai Campionati Italiani Assoluti Indoor, fermando il cronometro a 7.10 al PalaCasali di Ancona. Agli Assoluti Indoor di Modena, in diretta su SportFace, la campionessa europea e argento mondiale ha registrato un tempo sotto le aspettative, visto che solo una settimana fa aveva fatto la storia correndo in 6.99 a Torun: la prima donna italiana a scendere sotto i 7 secondi, pareggiando la miglior prestazione mondiale stagionale di Julien Alfred, campionessa olimpica sui 100 metri. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

