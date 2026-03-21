Zaynab Dosso ha vinto la medaglia d’oro nei 60 metri piani ai Campionati Mondiali indoor, dopo aver ottenuto un bronzo a Glasgow 2024 e un argento a Nanchino 2025. La atleta ha dichiarato di aver fatto un salto a livello mentale, sentendosi pronta per questa conquista. Ora si concentrerà sui 100 metri, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente.

Zaynab Dosso scala anche l’ultimo gradino del podio e conquista finalmente la tanto agognata medaglia d’oro nei 60 metri piani ai Campionati Mondiali indoor, dopo il bronzo di Glasgow 2024 e l’argento di Nanchino 2025. La sprinter azzurra ha avuto il merito di correre in 7 secondi netti sia la semifinale che la finale, togliendosi la soddisfazione di battere sulla pista di Torun la statunitense Jacious Sears e soprattutto la campionessa olimpica in carica dei 100 metri Julien Alfred (rappresentante di Saint Lucia). “ Quest’anno ho fatto un salto in più a livello mentale e qui sapevo di essere pronta per questo palcoscenico. Dopo il bronzo e l’argento, era il mio momento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Zaynab Dosso: “Ho fatto un salto a livello mentale, era il mio momento. Adesso focus sui 100 metri”

Articoli correlati

Leggi anche: Zaynab Dosso brillante all’esordio! Tempo solido sui 60 metri con il freno a mano tirato

Mondiali Indoor di Atletica, Dosso è storico oro nei 60 metri: “Il mio momento”Torun, 21 marzo 2026 – E’ una serata storica per l’Italia dell’Atletica ai Mondiali Indoor.

Tutti gli aggiornamenti su Zaynab Dosso

Temi più discussi: Zaynab Dosso: Voglio l’oro dei 60, ma non è un peso. Ora corro serena; Mondiali indoor, la nuova Dosso a caccia di meraviglie nei 60: Sono cambiata, voglio divertirmi; FIS AL FIANCO DI ZAYNAB DOSSO, CAMPIONESSA DELLA NAZIONALE ITALIANA DI ATLETICA; Dove vedere in tv Zaynab Dosso oggi, Mondiali indoor atletica 2026: orari batterie, semifinali e finale, programma, streaming.

Zaynab Dosso: Ho fatto un salto a livello mentale, era il mio momento. Adesso focus sui 100 metriZaynab Dosso scala anche l'ultimo gradino del podio e conquista finalmente la tanto agognata medaglia d'oro nei 60 metri piani ai Campionati Mondiali ... oasport.it

Zaynab Dosso è la nuova campionessa del mondo indoor nei 60m femminili di atletica · Torun 2026Dosso stravince la gara regina della rassegna iridata in corso Torun, Polonia: con il tempo di 7 secondi batte Jacious Sear (USA), seconda, e la campionessa Olimpica nei 100m, Julien Alfred (LCA), con ... olympics.com

Zaynab Dosso e un fulmine: oro mondiale nel 60 metri! Strepitosa gara della nostra Dosso che vince l’oro in 7 netti, lo stesso tempo della semifinale. Grande Zaynab! facebook

Mondiali #Atletica indoor, Zaynab #Dosso oro nei 60m Trionfo nei 60 metri, ai Mondiali di atletica indoor di Torun, per Zaynab Dosso. La 26enne atleta delle Fiamme Azzurre vince la medaglia d’oro, superando Jacious Sears e la campionessa olimpica Juli x.com