Zaynab Dosso | Ho fatto un salto a livello mentale era il mio momento Adesso focus sui 100 metri

Da oasport.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zaynab Dosso ha vinto la medaglia d’oro nei 60 metri piani ai Campionati Mondiali indoor, dopo aver ottenuto un bronzo a Glasgow 2024 e un argento a Nanchino 2025. La atleta ha dichiarato di aver fatto un salto a livello mentale, sentendosi pronta per questa conquista. Ora si concentrerà sui 100 metri, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente.

Zaynab Dosso scala anche l’ultimo gradino del podio e conquista finalmente la tanto agognata medaglia d’oro nei 60 metri piani ai Campionati Mondiali indoor, dopo il bronzo di Glasgow 2024 e l’argento di Nanchino 2025. La sprinter azzurra ha avuto il merito di correre in 7 secondi netti sia la semifinale che la finale, togliendosi la soddisfazione di battere sulla pista di Torun la statunitense Jacious Sears e soprattutto la campionessa olimpica in carica dei 100 metri Julien Alfred (rappresentante di Saint Lucia). “ Quest’anno ho fatto un salto in più a livello mentale e qui sapevo di essere pronta per questo palcoscenico. Dopo il bronzo e l’argento, era il mio momento. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Zaynab Dosso: “Ho fatto un salto a livello mentale, era il mio momento. Adesso focus sui 100 metri”

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