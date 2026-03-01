D' Aversa | Molto bravi per 70' Ho dato tre concetti il Toro li ha interpretati benissimo

Il nuovo allenatore del Torino ha commentato la partita al suo debutto sulla panchina. Ha elogiato la squadra per i primi 70 minuti di gioco e ha sottolineato di aver trasmesso tre concetti che i giocatori hanno interpretato con successo. Inoltre, ha espresso soddisfazione per i gol segnati dai due attaccanti, evidenziando l'importanza di questa fase della gara.

Un successo netto e mai in discussione, tre punti pesanti: meglio non poteva andare il debutto di Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino. "Per 70 minuti abbiamo fatto un'ottima partita. Ho fatto capire ai ragazzi perché sono venuto qui a Torino e perché non stavano dimostrando il loro valore - dice il tecnico a Sky - Mi fa piacere che abbiano segnato i due attaccanti, ma sono contento che la squadra abbia assimilato i tre concetti che gli ho dato prima della partita. Anche i due centrocampisti hanno fatto una grande prova, ma tutti i ragazzi si sono comportati bene. "Simeone e Zapata hanno fatto una partita impressionante. Giovanni ha fatto una partita da trequartista perché sapevamo di poter trovare spazi tra le linee.

Il tecnico soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: "Bene così». Caja: "Tutti hanno dato una mano. Siamo stati molto bravi in difesa»Soddisfatto per la vittoria, ma anche per la prestazione della squadra, coach Attilio Caja sottolinea i meriti della Fortitudo.

Vojvoda a DAZN: «Siamo stati molto bravi, siamo un gruppo umile e si vede. Champions? È bello vedersi lì e competere con queste grandi squadre»Palestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima.

