Torino Zapata | Da D' Aversa una spinta in più siamo migliorati dentro e fuori dal campo
Duvan Zapata, capitano del Torino, ha commentato i progressi della squadra dopo l'arrivo di Roberto D'Aversa come nuovo allenatore. Il giocatore ha sottolineato come il team sia migliorato sia nelle prestazioni in campo sia nell'atteggiamento fuori dal campo. La squadra ha mostrato segnali di crescita nelle ultime partite, secondo quanto riferito dal capitano, che ha evidenziato un cambiamento positivo rispetto al passato.
Duvan Zapata, capitano del Torino, ha parlato dei miglioramenti della sua squadra dopo l'arrivo di Roberto D'Aversa in panchina. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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