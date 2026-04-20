Torino Zapata | Da D' Aversa una spinta in più siamo migliorati dentro e fuori dal campo

Duvan Zapata, capitano del Torino, ha commentato i progressi della squadra dopo l'arrivo di Roberto D'Aversa come nuovo allenatore. Il giocatore ha sottolineato come il team sia migliorato sia nelle prestazioni in campo sia nell'atteggiamento fuori dal campo. La squadra ha mostrato segnali di crescita nelle ultime partite, secondo quanto riferito dal capitano, che ha evidenziato un cambiamento positivo rispetto al passato.