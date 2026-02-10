Sicurezza Zanzini Confcommercio | Bene poter utilizzare la tassa di soggiorno una buona notizia

Da riminitoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zanzini di Confcommercio Rimini accoglie con soddisfazione la novità: ora i Comuni possono usare parte della tassa di soggiorno per migliorare la sicurezza urbana. La decisione viene vista come una buona notizia, che permette ai Comuni di investire in sicurezza e rendere le città più sicure per turisti e residenti.

“Accogliamo con grande soddisfazione e forte entusiasmo la notizia dell’apertura normativa che consente ai Comuni di destinare parte dell’imposta di soggiorno al rafforzamento della sicurezza urbana – dice Giammaria Zanzini, presidente di Confcommercio Rimini -. È un passaggio che rappresenta un.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Imposta di soggiorno

Tassa di soggiorno, aumentano le tariffe e si estende l'alta stagione. Confcommercio sorpresa: "Ogni modifica sia condivisa"

Sicurezza, il Pd: "Fateci usare la tassa di soggiorno per i rinforzi, basta perdere tempo"

Il Pd sollecita l’uso della tassa di soggiorno per potenziare i rinforzi estivi a Rimini, sottolineando l’urgenza di interventi concreti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Imposta di soggiorno

Confcommercio Rimini, Zanzini: Bene la tassa di soggiorno per la sicurezza, parte integrante dell’attrattività turisticaGiammaria Zanzini, presidente Confcommercio Rimini, interviene a commento della tassa di soggiorno per la sicurezza parte integrante dell’attrattività ... chiamamicitta.it

sicurezza zanzini confcommercio beneConfcommercio, 'bene l'attenzione del governo sulla sicurezza'Apprezziamo l'attenzione del governo sul tema della sicurezza, condizione fondamentale per la libertà di impresa e la vivibilità delle città. Le nostre imprese, che operano quotidianamente sui territ ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.