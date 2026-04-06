Napoli-Milan pareggio vietato | chi non vince al Maradona è fuori dalla corsa scudetto

Nel match tra Napoli e Milan, un risultato diverso dalla vittoria potrebbe compromettere le speranze di scudetto di entrambe le squadre. I nerazzurri hanno allungato la distanza rispetto alle due contendenti, portandosi a +9 sul Milan e +10 sul Napoli. Le prossime partite diventeranno decisive, poiché una sconfitta potrebbe significare la fine della corsa al titolo per le due squadre.

I nerazzurri tornano a +9 sul Milan e +10 sul Napoli: Conte e Allegri sanno che un passo falso chiude i giochi. Hojlund con De Bruyne e McTominay per gli azzurri, Füllkrug e Nkunku coppia inedita per i rossoneri La vittoria netta dell’Inter contro la Roma ha cambiato il peso specifico di Napoli-Milan trasformandola di fatto in uno spareggio. Con i nerazzurri tornati a +9 sul Milan e +10 sul Napoli, il pareggio al Maradona non serve a nessuno: chi non vince consegna all’Inter una tranquillità che a questo punto della stagione vale quanto un trofeo. Antonio Conte e Massimiliano Allegri lo sanno bene. Un passo falso stasera rischia di chiudere definitivamente i conti in vetta, lasciando i due club a inseguire un vantaggio che, a questo punto del campionato, difficilmente si recupera. 🔗 Leggi su Sportface.it

De Napoli: “Napoli superiore al Milan, ma per me lo scudetto lo vince l’Inter”, poi l’aneddoto su Maradona…Fernando De Napoli, ex centrocampista di Serie A che ha giocato sia per il Napoli che per il Milan, si è raccontato sulle pagine della 'Gazzetta...

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Napoli-Milan, vietato pareggiare per continuare a inseguire l'Inter: Conte contro Allegri è spareggio per il secondo posto e ultimo treno ScudettoConte e Allegri si sfidano con l’Inter in fuga grazie al successo sulla Roma: chi perde saluta lo Scudetto, chi vince rilancia la corsa e blinda la Champions. msn.com

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