Zaniolo ladri nella casa dell’attaccante! La denuncia ironica sui social | Qualche borsetta potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo…

Nicolò Zaniolo ha pubblicato un messaggio sui social per denunciare un furto nella sua abitazione. L’attaccante dell’Udinese ha scritto che alcuni ladri sono entrati in casa sua, portando via alcuni oggetti. Nel post, ha ironizzato sulla situazione, dicendo che avrebbe regalato loro alcune borsette se lo avessero chiesto. La vicenda ha suscitato attenzione tra i follower e sui social.

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