Ekuban avverte la Juve | Andremo lì per cercare di portare a casa qualche punto Le parole dell’attaccante del Genoa

L’attaccante del Genoa ha dichiarato che la squadra si recherà a Torino con l’obiettivo di conquistare qualche punto durante la partita contro la Juventus. Le sue parole sono state rese note prima dell’incontro, in cui si prevede un confronto tra le due formazioni. L’intervista è stata pubblicata dalla redazione di JuventusNews24.

Ekuban avverte la Juve: «Andremo lì per cercare di portare a casa qualche punto». Le sue dichiarazioni in vista della sfida contro la Juventus. L’attaccante del Genoa Caleb Ekuban è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Tra aneddoti legati al tecnico De Rossi, ricordi di ex compagni e il mirino puntato sulla prossima sfida di campionato contro la Juve: le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO NAZIONALE – « L’unica cosa che riesco a fare quando sono a casa e non ci sono i bambini è stare sul divano a guardare gli altri sport. E speriamo che la Nazionale vada ai Mondiali. L’assist di Retegui? Ricordo ancora come se fosse ieri, un appoggio perfetto di testa e io l’ho rovesciata in porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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