Nella notte tra domenica e lunedì, la casa dell’attaccante dell’Udinese è stata svaligiata da alcuni ladri. L’attaccante ha commentato l’accaduto definendo i responsabili “codardi” e ha aggiunto che, se gli avessero chiesto le sue borsette, avrebbe preferito regalarle. Non ci sono state segnalazioni di feriti o di altri danni alla proprietà, e le forze dell’ordine sono state avvisate per le indagini.

Un altro calciatore è stato vittima di una banda di ladri d'appartamento. A esser stato colpito è stato Nicolò Zaniolo, come ha rivelato in uno sfogo affidato a due storie su Instagram. Nella scorsa notte, tra domenica e lunedì, la casa di Udine dell'ex calciatore di Roma e Fiorentina, è stata presa d'assalto dai ladri. Fortunatamente il calciatore non era presente in casa al momento del furto, come lui stesso ha scritto su Instagram. "Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia sapendo che non ero in casa, vi volevo dire che vi è andata molto male" ha scritto Zaniolo. "Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo" è stato il suo commento, probabilmente facendo riferimento al magro bottino portato via dai criminali.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zaniolo e il furto in casa: "Codardi! Se mi chiedevate le borsette ve le avrei regalate"

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