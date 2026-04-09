Vacherot | Se mi avessero detto un anno fa che avrei battuto un top5 non ci avrei creduto
Valentin Vacherot ha raggiunto un risultato importante nella sua carriera, battendo un giocatore che si trova tra i primi cinque del ranking. Lo stesso atleta ha dichiarato di non aver mai creduto possibile questa vittoria solo un anno fa, evidenziando quanto sia cresciuto nel tempo. Con questa affermazione, Vacherot conferma il suo momento positivo e la sua progressione nel circuito professionistico.
Valentin Vacherot continua la sua inarrestabile ascesa e coglie uno dei successi più prestigiosi della sua carriera. Nei sedicesimi del torneo ATP di Montecarlo il tennista monegasco supera Lorenzo Musetti, finalista dello scorso anno 7-6(6) 7-5 ed accede agli ottavi di finale. Nella conferenza stampa post partita il numero 23 ATP si è soffermato su una serie di temi, tra cui le emozioni per l’importante vittoria, l’analisi della sua prestazione, la numerosa presenza di tifosi italiani sulle tribune e su quello che può rappresentare un nuovo inizio dopo la vittoria di Shanghai 2025. Le emozioni per la vittoria contro Musetti: “ Se un anno fa qualcuno mi avesse detto che avrei battuto un top 5 sulla terra battuta sul mio campo di casa, in una sessione serale del secondo turno di questo torneo, non ci avrei creduto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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