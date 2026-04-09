Vacherot | Se mi avessero detto un anno fa che avrei battuto un top5 non ci avrei creduto

Valentin Vacherot ha raggiunto un risultato importante nella sua carriera, battendo un giocatore che si trova tra i primi cinque del ranking. Lo stesso atleta ha dichiarato di non aver mai creduto possibile questa vittoria solo un anno fa, evidenziando quanto sia cresciuto nel tempo. Con questa affermazione, Vacherot conferma il suo momento positivo e la sua progressione nel circuito professionistico.