Il calciatore dell'Udinese ha segnalato di aver subito un furto nella propria casa durante la notte. Ha scritto un messaggio sui social, poi rimosso, in cui ha descritto l'intrusione e definito i responsabili come vigliacchi. La notizia è stata diffusa attraverso le sue dichiarazioni e riguarda un episodio di intrusione avvenuto in un'abitazione privata a Udine.

Il calciatore dell’ Udinese Nicolò Zaniolo ha denunciato un’intrusione notturna nella propria abitazione a Udine, affidando il racconto a un duro messaggio pubblicato sui social e successivamente rimosso. Lo sfogo sui social «Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia, sapendo che io non ero in casa, volevo dire che vi è andata molto male», ha scritto il numero 10 della formazione friulana. Zaniolo ha aggiunto: «Io non ero in casa: magari ci fossi stato», chiudendo con una battuta sarcastica: «Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo». Nessuna conferma ufficiale Al momento non risultano ulteriori dettagli sull’accaduto né comunicazioni ufficiali da parte delle autorità.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Zaniolo denuncia furto in casa: “Entrati di notte, vigliacchi”

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