Zaniolo denuncia furto in casa | Entrati di notte vigliacchi
Il calciatore dell'Udinese ha segnalato di aver subito un furto nella propria casa durante la notte. Ha scritto un messaggio sui social, poi rimosso, in cui ha descritto l'intrusione e definito i responsabili come vigliacchi. La notizia è stata diffusa attraverso le sue dichiarazioni e riguarda un episodio di intrusione avvenuto in un'abitazione privata a Udine.
Il calciatore dell’ Udinese Nicolò Zaniolo ha denunciato un’intrusione notturna nella propria abitazione a Udine, affidando il racconto a un duro messaggio pubblicato sui social e successivamente rimosso. Lo sfogo sui social «Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia, sapendo che io non ero in casa, volevo dire che vi è andata molto male», ha scritto il numero 10 della formazione friulana. Zaniolo ha aggiunto: «Io non ero in casa: magari ci fossi stato», chiudendo con una battuta sarcastica: «Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo». Nessuna conferma ufficiale Al momento non risultano ulteriori dettagli sull’accaduto né comunicazioni ufficiali da parte delle autorità.🔗 Leggi su Feedpress.me
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