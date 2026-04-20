Nella notte, il centrocampista dell’Udinese è stato vittima di un tentativo di furto in casa, secondo quanto riferito da lui stesso. In un messaggio pubblicato sui social, ha scritto che i ladri sono entrati nell’abitazione, ma ha anche aggiunto che “vi è andata molto male”. Le rapine in case di calciatori sono un fenomeno che si ripete con frequenza, coinvolgendo anche altri professionisti del calcio.

Anche Nicolò Zaniolo vittima dei ladri da appartamento. Le rapine nelle ville dei calciatori restano frequenti e in questo weekend a farne le spese è stato il centrocampista dell’Udinese. Lo ha raccontato lui stesso in una storia pubblicata su Instagram: “Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io non ero in casa, vi volevo dire che vi è andata molto male “, ha scritto Zaniolo. Il calciatore 26enne vive fuori dal centro cittadino di Udine, in una zona tranquilla. Dopo la sconfitta di sabato contro il Parma, Zaniolo aveva deciso di passare il resto del fine settimana fuori casa insieme alla moglie Sara Scaperrotta e ai suoi due figli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ai codardi che questa notte sono entrati in casa mia, vi volevo dire che vi è andata molto male”: lo sfogo di Zaniolo

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