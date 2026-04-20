Nicolò Zaniolo derubato | Ai codardi che sono entrati in casa mia volevo dire | vi è andata male

Zaniolo ha condiviso un messaggio sui social rivolto ai malviventi che si sono introdotti nella sua abitazione: "Io non ero in casa! Magari ci fossi stato". Il suo caso è l'ultimo di una lista di colpi nelle case dei calciatori.🔗 Leggi su Fanpage.it

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