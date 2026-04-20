Yamal ha condiviso il suo sogno di infanzia di partecipare a un Campionato del Mondo e di rappresentare la nazionale. Ha raccontato che fin da bambino desiderava calcare il campo in una grande competizione internazionale, aspirando a vestire la maglia della propria nazionale. La sua passione per il calcio e il desiderio di emergere nel panorama internazionale sono stati al centro delle sue parole.

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© Calcionews24.com - Yamal si racconta: «Da quando ero bambino sogno di essere in un Mondiale e di rappresentare la Nazionale. Spero che…»

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