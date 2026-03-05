Lipani si racconta | Cerco di rubare i segreti da Matic la Nazionale è un sogno L’obiettivo con il Sassuolo è quello

Luca Lipani, centrocampista del Sassuolo e della nazionale italiana, ha parlato in un’intervista sulla Gazzetta dello Sport. Ha detto di cercare di apprendere dai giocatori più esperti come Matic e ha dichiarato che la Nazionale rappresenta un sogno per lui. Lipani ha anche spiegato che il suo obiettivo con il Sassuolo è quello di migliorarsi e contribuire alla squadra.

Mercato Juve: il futuro in Europa deciderà gli acquisti in entrata. Ecco gli obiettivi per il centrocampo Lucumi Bologna, il futuro è un rebus! Dalla proposta di rinnovo alle sirene dalla Premier: ecco come mai non è stato ceduto la scorsa estate Calciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte. E quel gesto del portoghese.Cosa ha fatto Calciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Mercato Juve: il futuro in Europa deciderà gli acquisti in entrata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lipani si racconta: «Cerco di rubare i segreti da Matic, la Nazionale è un sogno. L’obiettivo con il Sassuolo è quello» Leggi anche: Le pagelle. Matic aggirato e il tridente non convince, conferma Lipani Delprato si racconta: "Il calcio nel sangue, sogno la Nazionale"Il capitano del Parma inaugura il nuovo format del club: famiglia, crescita all’Atalanta e ambizioni future tra campo e vita privata Un viaggio...