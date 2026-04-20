Nelson Moda pubblica Xirico. Voci di pace in Mozambico (Morcelliana): 250 testimonianze per raccontare la guerra civile e il processo di pace mediato dalla Comunità di Sant’Egidio. Un invito forte e necessario alla pace arriva dal nuovo saggio di Nelson Moda, Xirico. Voci di pace in Mozambico, pubblicato da Editrice Morcelliana nella collana “Cieli Aperti” e disponibile in libreria dal 17 aprile. Il volume si apre con la Prefazione di Andrea Riccardi, storico e fondatore della Comunità di Sant’Egidio, che ricorda come la pace sia sempre possibile, anche quando un muro di odio sembra insormontabile. Il significato del titolo e il contesto storico.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Xirico. Voci di pace in Mozambico”: il nuovo libro di Nelson Moda

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