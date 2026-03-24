Esce “Pasqua di Pace” di Antonio Preziosi: un viaggio da Giovanni XXIII a Leone XIV sull’impegno dei Papi per l’unità della Chiesa e la pace nel mondo. Un percorso attraverso i pontificati che hanno segnato la storia contemporanea, da Giovanni XXIII a Leone XIV, per riscoprire il filo rosso che unisce decenni di magistero: la ricerca dell’unità della Chiesa universale come fondamento per costruire la pace tra i popoli. È questo il cuore di “Pasqua di Pace. Da Giovanni XXIII a Leone XIV”, il nuovo libro di Antonio Preziosi, giornalista e direttore del TG2, pubblicato da Edizioni San Paolo. L’opera propone una riflessione documentata e accessibile su uno dei temi più ricorrenti e profondi del pontificato contemporaneo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Pasqua di Pace”: in libreria il nuovo libro di Antonio Preziosi sul cammino dei Papi verso l’unità e la pace

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