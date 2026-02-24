brock lesnar e paul heyman sfidano il loro avversario a wrestlemania

Brock Lesnar e Paul Heyman hanno sfidato il loro avversario a WrestleMania, creando grande tensione nell'arena di Atlanta. La causa di questa sfida deriva dalla volontà di Lesnar di riaffermare il suo dominio sul ring, mentre Heyman incita il pubblico a sostenere la coppia. La scena si è fatta intensa quando i due hanno lanciato la loro sfida, lasciando tutti a chiedersi quale sarà la prossima mossa. La tensione si fa palpabile in vista dell'evento.

Nel proscenio di Atlanta, la serata ha virato su una presa di potere incarnata da Brock Lesnar: al fianco di Paul Heyman, la presenza della Bestia ha drammaticamente riscaldato l’atmosfera, ricordando a tutti la centralità di WrestleMania e la sua storia recente con The Undertaker. Un breve video su Oba Femi, trasmesso poco prima, ha contribuito a creare una tensione palpabile, mentre Michael Cole ha richiamato rumor sugli eventi che hanno segnato la Royal Rumble. L’attenzione è puntata su una sfida aperta che promette di ridefinire il percorso verso il grande show. In modo netto, Heyman ha dichiarato che nessuno in roster ha mostrato il coraggio necessario per incrociare i guantoni con Lesnar, aprendo una Open Challenge itinerante per individuare un avversario degno di affrontarlo a Las Vegas in occasione di WrestleMania 42. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

