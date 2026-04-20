Durante la seconda notte di WrestleMania 42, Oba Femi ha conquistato una vittoria importante contro Brock Lesnar, attirando l'attenzione generale. Ora, il wrestler si prepara a sfidare Roman Reigns, un avversario di grande livello. Tuttavia, per l’Organizzazione dei Talent, Femi deve ancora dimostrare di poter competere ai massimi livelli. La sua performance sul ring ha suscitato interesse, ma il percorso verso una posizione stabile è ancora lungo.

La notte 2 di WrestleMania 42 si è aperta con l’impressionante vittoria di Oba Femi contro Brock Lesnar. La bestia è stata annientata dalla potenza dell’ex campione NXT e a fine match ha deciso di lasciare guanti e stivali sul ring ritirandosi così nel più grande evento dell’anno. Nel main event invece Roman Reigns a trionfare su CM Punk al termine di un durissimo match, tornando così campione del mondo WWE. Due vittorie, due significati diversi e due atleti diversi che in futuro potranno magari incrociare le loro strade così come è emerso dalla conferenza stampa post show. Oba Femi è stato acclamato dai fan nella conferenza post show e...🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Oba Femi pronto alla sfida contro Roman Reigns, ma per l’OTC ha ancora tanto da dimostrare

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Oba Femi nella stratosfera. #WrestleMania x.com