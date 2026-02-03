Oba Femi torna a far parlare di sé in WWE. Dopo aver brillato alla Royal Rumble in Arabia Saudita, l’atleta si è distinto ancora una volta a Raw, demolendo i War Raiders. L’evento ha mostrato come il free agent sia pronto a lasciare il segno nel roster principale, anche se ancora senza contratto fisso. La sua presenza continua a scuotere le acque della federazione.

In Arabia Saudita alla Royal Rumble uno degli uomini che ha meglio figurato nella rissa a 30 uomini è stato sicuramente Oba Femi, attesissimo al suo vero e proprio debutto nel Main Roster dopo il match di Saturday Night’s Main Event contro Cody Rhodes. The Ruler è stato protagonista della Rumble con 5 eliminazioni di fila iniziali partendo con il numero 1 venendo eliminato poi da Brock Lesnar senza però che la sua ottima prestazione sia stata scalfita. A differenza degli altri arrivati da NXT, Je’Von Evans e Trick Williams che si sono già accasati, il primo a Raw e il secondo a SmackDown, Oba Femi è ancora da considerarsi free agent con Adam Pearce e Nick Aldis pronti a fare carte false per accaparrarselo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Oba Femi, ancora free agent, demolisce i War Raiders a Raw

Approfondimenti su WWE Oba Femi

Je’Von Evans, recentemente comparso nel Main Roster, sta per diventare un free agent.

Durante il post-show di Saturday Night’s Main Event, Triple H ha espresso grande ammirazione per Oba Femi, sottolineando il suo potenziale e la possibilità di un futuro incontro con Brock Lesnar.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su WWE Oba Femi

Argomenti discussi: WWE 2K26: annunciata la data di preordine con Attitude Era e la Monday Night War Edition; Svelato il debutto di Oba Femi nel main roster WWE; Oba Femi confermato tra i partecipanti della Royal Rumble 2026... e gli altri 29 tremano!; Bron Breakker aggredito da un uomo misterioso al Royal Rumble.

Cosa riserva il futuro a Oba Femi in WWE dopo la sconfitta al Royal RumbleLa convincente prestazione di Oba Femi al Royal Rumble accende nuovi progetti mentre la WWE si prepara ad ampliare il suo ruolo in televisione. worldwrestling.it

Svelato il debutto di Oba Femi nel main roster WWEUfficiale il debutto di Oba Femi nel main roster WWE: il gigante sarà alla Royal Rumble a Riyadh. Scopri i dettagli del debutto ... spaziowrestling.it

Chi è stato l'MVP segreto delle Risse Reali 2026, cioè quell'atleta che non ha vinto ma che si è distinto nel ring quasi più dei vincitori OBA FEMI SOL RUCA LASH LEGEND LA KNIGHT GUNTHER Ditemelo nei commenti, ma un nome solo, e aggiunget - facebook.com facebook

FINITI gli aggettivi per Manuel Obafemi Akanji x.com