Booker T ha immaginato un match tra Oba Femi e Brock Lesnar, lasciando i fan a sognare un possibile shock alla Royal Rumble. Il wrestler e commentatore ha suggerito che il giovane potrebbe eliminare il colosso americano, creando un momento inatteso e memorabile. La WWE si prepara a sorprenderti ancora.

Booker T ha acceso l’immaginazione dei fan parlando di uno scenario che potrebbe cambiare il futuro di uno dei giovani più imponenti della WWE. Nell’ultima puntata del suo podcast Hall of Fame, il WWE Hall of Famer ha discusso della possibilità di vedere Oba Femi eliminare Brock Lesnar durante la Royal Rumble, gettando le basi per un grande scontro a WrestleMania. Oba Femi sarà tra i partecipanti alla Rumble e l’idea di metterlo di fronte a uno dei nomi più dominanti della storia recente WWE rappresenterebbe un passaggio di livello immediato per il giovane atleta. Booker T ha premesso di non voler “ Non voglio dire io cosa dovrebbe succedere ”, ma ha ammesso che una situazione del genere potrebbe essere realistica, anche considerando che la carriera di Lesnar non è infinita: “Non voglio mettermi a decidere io come dovrebbe andare lo show. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Booker T immagina Oba Femi contro Brock Lesnar: possibile eliminazione shock alla Royal Rumble?

Durante il post-show di Saturday Night’s Main Event, Triple H ha espresso grande ammirazione per Oba Femi, sottolineando il suo potenziale e la possibilità di un futuro incontro con Brock Lesnar.

Brock Lesnar parteciperà alla Royal Rumble 2026.

