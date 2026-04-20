WWE | Cody Rhodes renderà vacante il titolo? Filtra ottimismo

La WWE sta monitorando attentamente le condizioni di Cody Rhodes dopo gli infortuni riportati a WrestleMania 42. Al momento, non ci sono indicazioni di un cambio nel titolo del roster maschile, anche se si discute se Rhodes possa rendere vacante il suo titolo. La situazione resta sotto osservazione senza ulteriori decisioni ufficiali finora.

La WWE sta valutando le condizioni di Cody Rhodes dopo gli infortuni subiti a WrestleMania 42, ma al momento non sarebbe previsto alcun cambio al vertice del roster maschile. L’infortunio all’occhio dopo il main event con Randy Orton. Nel main event della prima serata di WrestleMania 42, Cody Rhodes ha difeso con successo l’Undisputed WWE Championship contro Randy Orton, in un incontro rivelatosi particolarmente brutale. Il campione ha riportato diverse lesioni, tra cui un infortunio all’orbita oculare che ha lasciato danni ben visibili subito dopo la campana finale. La WWE ha poi confermato che Rhodes non è al momento stato dichiarato idoneo a competere.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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CODY RHODES TORNA CAMPIONE! - WWE SmackDown 06/03/26

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