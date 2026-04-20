WWE | Brock Lesnar si ritira a WrestleMania 42 dopo disfatta contro Oba Femi

Da zonawrestling.net 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Notte 2 di WrestleMania 42 all’Allegiant Stadium di Las Vegas, si è verificato un evento rilevante: Brock Lesnar ha annunciato il suo ritiro dopo aver subito una sconfitta contro Oba Femi. L’incontro si è concluso con la vittoria di Oba Femi, che ha prevalso con la mossa Fall From Grace in una battaglia molto intensa e fisica.

Serata storica all’ Allegiant Stadium di Las Vegas. Oba Femi apre la Notte 2 di WrestleMania 42 battendo la Bestia Incarnata con la Fall From Grace dopo una battaglia fisica di altissimo livello. Al termine del match, tra le lacrime, Brock Lesnar ha lasciato guantoni e stivali al centro del quadrato nel gesto simbolico per eccellenza del ritiro, salutato da un lunghissimo “Thank you Brock” del pubblico. Oba Femi apre WrestleMania 42 battendo Brock Lesnar. La Notte 2 di WrestleMania 42 si apre con un risultato destinato a entrare nella storia. Paul Heyman presenta Brock Lesnar sottraendo il microfono ad Alicia Taylor e lo introduce come “il Sovrano di WrestleMania” – un chiaro riferimento polemico al soprannome di Oba Femi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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