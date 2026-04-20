WWE | Brock Lesnar si ritira a WrestleMania 42 dopo disfatta contro Oba Femi

Durante la Notte 2 di WrestleMania 42 all’Allegiant Stadium di Las Vegas, si è verificato un evento rilevante: Brock Lesnar ha annunciato il suo ritiro dopo aver subito una sconfitta contro Oba Femi. L’incontro si è concluso con la vittoria di Oba Femi, che ha prevalso con la mossa Fall From Grace in una battaglia molto intensa e fisica.

Serata storica all’ Allegiant Stadium di Las Vegas. Oba Femi apre la Notte 2 di WrestleMania 42 battendo la Bestia Incarnata con la Fall From Grace dopo una battaglia fisica di altissimo livello. Al termine del match, tra le lacrime, Brock Lesnar ha lasciato guantoni e stivali al centro del quadrato nel gesto simbolico per eccellenza del ritiro, salutato da un lunghissimo “Thank you Brock” del pubblico. Oba Femi apre WrestleMania 42 battendo Brock Lesnar. La Notte 2 di WrestleMania 42 si apre con un risultato destinato a entrare nella storia. Paul Heyman presenta Brock Lesnar sottraendo il microfono ad Alicia Taylor e lo introduce come “il Sovrano di WrestleMania” – un chiaro riferimento polemico al soprannome di Oba Femi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Brock Lesnar si ritira a WrestleMania 42 dopo disfatta contro Oba Femi WWE Raw 9th March 2026 Full Show Highlights Preview |Roman Reigns vs CM Punk |WrestleMania 42 LEAKS! Notizie correlate Leggi anche: WWE: Brock Lesnar vs Oba Femi, match per WrestleMania 42 non ancora confermato Oba Femi pronto a sfidare Brock Lesnar a WrestleMania 42Nel panorama della WWE, l’interesse per un possibile confronto tra Oba Femi e Brock Lesnar aumenta in vista di WrestleMania 42 all’Allegiant Stadium... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 3 motivi principali per cui Brock Lesnar potrebbe lasciare la WWE dopo WrestleMania 42; WWE: Dopo John Cena e AJ, Gunther vuole ritirare anche Brock Lesnar; CLAMOROSO: Brock Lesnar si ritira dal wrestling a WrestleMania 42!; WWE WrestleMania 42 (night 2), Brock Lesnar sconfitto da Oba Femi annuncia il ritiro. WRESTLEMANIA 42: Oba Femi distrugge Brock Lesnar, quest’ultimo dice addioInizio con il botto per la seconda notte di WrestleMania 42, Oba Femi batte Brock Lesnar, e quest'ultimo dice addio alla WWE ... spaziowrestling.it Brock Lesnar Seemingly Retires After Emphatic Loss To Oba Femi At WWE WrestleMania 42Oba Femi has scored the win in the opening match of WWE WrestleMania 42 night two, defeating Brock Lesnar, with Lesnar seemingly retiring afterwards. Femi established early that he could go toe to toe ... wrestletalk.com CI SIAMO RAGAZZI!!! OGGI SECONDA SERATA DI WRESTLEMANIA!!! In molti l'hanno definito il vero main event di WrestleMania. Ma sarà il match che aprirà la seconda serata. Il Sovrano contro la Bestia. Oba Femi contro Brock Lesnar Chi vince Ci vediam - facebook.com facebook