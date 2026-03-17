Mattia Bellucci ha raggiunto il turno decisivo delle qualificazioni all’ATP Miami 2026, senza dover affrontare il derby con Maestrelli. Il tennista italiano si prepara a disputare l’ultimo match per ottenere l’ingresso nel tabellone principale del torneo. La partita si svolgerà nelle prossime ore e deciderà se Bellucci entrerà nella fase principale della competizione.

Non ci sarà il derby italiano nel turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Miami: nel cuore della notte italiana Mattia Bellucci supera il cileno Nicolas Jarry nel primo turno del tabellone cadetto e questa sera affronterà lo statunitense Murphy Cassone, che elimina Francesco Maestrelli. Il numero 7 del seeding, Mattia Bellucci, liquida il cileno Nicolas Jarry con un netto 6-3 6-1, maturato in appena un’ora e cinque minuti di gioco. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 2-2, poi nel quinto game l’azzurro si porta sullo 0-40 in risposta ed alla terza occasione toglie la battuta all’avversario. L’azzurro conferma il break e poi nel nono game strappa nuovamente la battuta al sudamericano, chiudendo i conti al primo set point sul 6-3 dopo 39 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Miami 2026, Mattia Bellucci approda al turno decisivo delle qualificazioni. Niente derby con Maestrelli

Articoli correlati

ATP Brisbane 2026, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci nelle qualificazioni per centrare l’accesso al tabellone principaleDomani avrà inizio il percorso di Matteo Arnaldi e di Mattia Bellucci nelle qualificazioni dell’ATP250 di Brisbane.

ATP Acapulco 2026, Mattia Bellucci elimina Rinky Hijikata e approda agli ottaviNel primo turno del torneo ATP di Acapulco Mattia Bellucci sfrutta l’occasione concessa dal forfait di Korda, elimina il lucky loser australiano...

Altri aggiornamenti su Mattia Bellucci

Temi più discussi: ATP Miami 2026, Mattia Bellucci approda al turno decisivo delle qualificazioni. Niente derby con Maestrelli; ATP Miami 2026, il tabellone di qualificazione: possibile derby Bellucci-Maestrelli al turno decisivo; Bellucci si arrende in finale a Navone ma fa un bel balzo verso l’alto; ATP Miami 2026, 1° turno qualificazioni: preview Bellucci-Jarry.

ATP Miami 2026, Mattia Bellucci approda al turno decisivo delle qualificazioni. Niente derby con MaestrelliNon ci sarà il derby italiano nel turno decisivo delle qualificazioni dell'ATP Masters 1000 di Miami: nel cuore della notte italiana Mattia Bellucci ... oasport.it

Qualificazioni Masters 1000 Miami 2026: derby tra Maestrelli e Bellucci?Maestrelli e Bellucci presenti nelle qualificazioni di Miami 2026, in caso di vittoria i due si affronterebbero in un derby per il main draw ... spaziotennis.com

Mattia Bellucci sembra aver ritrovato se stesso dopo un inizio difficile: "Le prestazioni prima di tutto, però i miei outfit mi aiutano a sentirmi forte in campo" - facebook.com facebook

Mattia Bellucci fantastico a Cap Cana: vittoria su Hurkacz x.com