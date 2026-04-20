WRS ha annunciato l’assunzione di dieci nuovi professionisti, rafforzando così la propria squadra. Questa crescita si inserisce in un periodo di espansione dell’azienda, che si concentra in uno dei principali distretti industriali della Motor Valley. Le nuove assunzioni rappresentano un passo concreto nel rafforzamento della presenza sul mercato e nella creazione di nuove opportunità di lavoro all’interno dell’area.

IL TREND di crescita di WRS si traduce oggi in una concreta opportunità occupazionale all’interno di uno dei poli più dinamici della Motor Valley. L’azienda, dopo aver archiviato un 2025 caratterizzato da un incremento del fatturato del 25%, ha varato un piano di espansione che mette al centro il capitale umano come motore primario per affrontare le sfide del 2026. La solidità finanziaria e la proiezione internazionale del brand hanno infatti reso necessario un immediato potenziamento dell’organico, con l’obiettivo di inserire almeno 10 nuovi collaboratori nei prossimi mesi, andando così ad incrementare una squadra che conta già circa 45 addetti altamente specializzati.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - WRS apre le porte a 10 nuovi professionisti

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