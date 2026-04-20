WrestleMania 42 sta per iniziare a Las Vegas, segnando il secondo giorno di eventi della manifestazione. La serata includerà un match a scaletta tra Lesnar e altri wrestler, con un particolare incontro a scaletta. La serata sarà trasmessa in diretta streaming su Netflix, permettendo agli appassionati di seguire l’evento da tutto il mondo.

Il secondo atto di WrestleMania 42 sta per dare il via alla sua maratona di intrattenimento a Las Vegas, con la diretta streaming disponibile su Netflix che coinvolgerà gli appassionati di tutto il mondo. La notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile segna il culmine di un evento che ha già lasciato il segno durante la prima serata svoltasi nel weekend tra sabato 18 e domenica 19, promettendo un’intensità ancora superiore nelle ore che ci separano dall'inizio del secondo show. Per il pubblico ital .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WrestleMania 42: Lesnar e il caos Ladder Match nella notte di Vegas

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