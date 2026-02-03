La WWE ha accennato a un possibile incontro tra Brock Lesnar e Oba Femi per il grande evento, ma niente è ancora certo. Dopo il faccia a faccia durante la Royal Rumble, i fan sperano in un match epico, anche se la federazione non ha ancora confermato nulla. La situazione resta aperta e tutto dipenderà dalle prossime decisioni.

La WWE potrebbe averlo suggerito, ma questo non significa che sia tutto deciso. Nonostante il loro imponente faccia a faccia durante la Royal Rumble, il match tra Oba Femi e Brock Lesnar non è affatto garantito per WrestleMania 42. Parlando a Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha riferito che l’incontro singolo è tutt’altro che ufficiale. In WWE non è ancora stato dato il via libera definitivo e, dietro le quinte, nulla è stato messo nero su bianco: “Non è al 100%, giusto per chiarire. potrebbe succedere. Non sto dicendo che non accadrà. Sto solo dicendo che mi è stato detto che questo match, quello tra Lesnar e Oba Femi, non è ancora confermato al 100%”, ha spiegato Meltzer. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Brock Lesnar vs Oba Femi, match per WrestleMania 42 non ancora confermato

Approfondimenti su WrestleMania 42

Durante il post-show di Saturday Night’s Main Event, Triple H ha espresso grande ammirazione per Oba Femi, sottolineando il suo potenziale e la possibilità di un futuro incontro con Brock Lesnar.

Booker T ha immaginato un match tra Oba Femi e Brock Lesnar, lasciando i fan a sognare un possibile shock alla Royal Rumble.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su WrestleMania 42

Argomenti discussi: Brock Lesnar-Gunther a WrestleMania 42? Meglio non farlo; WWE | Brock Lesnar annuncia al telefono la sua partecipazione alla Royal Rumble; AJ Styles vs Gunther: nessuno dei due può perdere; Dove vedere e orario di inizio della Royal Rumble 2026, streaming video TV.

Nessuna certezza sul match di Brock Lesnar a WrestleMania 42Gli esperti avevano ipotizzato un grandissimo match per Brock Lesnar a WrestleMania 42 ma la realtà, ad oggi, è diversa ... spaziowrestling.it

Brock Lesnar si ritira a SummerSlam? Ecco i piani della WWEJohn Cena aveva suggerito il possibile ritiro di Brock Lesnar a SummerSlam: ecco a cosa starebbe lavorando la WWE ... spaziowrestling.it

Brock Lesnar - facebook.com facebook