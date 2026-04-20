WrestleMania 42 | Il ladder match è uno spettacolo ecco chi è tornato a casa con il titolo Intercontinentale

Nella seconda serata di WrestleMania 42 si è svolto un ladder match tra diversi wrestler per il titolo Intercontinentale. Durante l'incontro, uno dei partecipanti è riuscito a salire sulla scala e a impadronirsi dell'oggetto che assegnava il titolo. La competizione ha visto numerosi colpi e mosse spettacolari, attirando l’attenzione del pubblico presente. Alla fine, il vincitore ha ottenuto il riconoscimento, portando a casa il titolo Intercontinentale.

La seconda serata di WrestleMania 42 prosegue con uno dei match più spettacolari della card. Penta difende il titolo Intercontinentale in un Six-Pack Ladder Match contro Je’Von Evans, Dragon Lee, JD McDonagh, Rusev e l’Hall of Famer Rey Mysterio, chiudendo i conti con una Mexican Destroyer decisiva dopo un incontro pieno di spot al limite dell’incredibile. Il Six-Pack Ladder Match per il titolo Intercontinentale. L’arbitro Jessika Carr dà il via al match che da subito si trasforma in un caos organizzato. JD McDonagh attacca immediatamente Dragon Lee, mentre Penta elimina temporaneamente Rusev con una springboard crossbody che lo spedisce fuori dal ring.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WrestleMania 42: Il ladder match è uno spettacolo, ecco chi è tornato a casa con il titolo Intercontinentale Notizie correlate WrestleMania 42: Lesnar e il caos Ladder Match nella notte di VegasIl secondo atto di WrestleMania 42 sta per dare il via alla sua maratona di intrattenimento a Las Vegas, con la diretta streaming disponibile su... WWE: Penta difende con successo il titolo IC a RAW ma lo metterà in palio in un ladder match a WrestlemaniaPenta si presenterà a WrestleMania 42 da campione intercontinentale dopo aver battuto Kofi Kingston a Raw. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: WWE: Card finale di WrestleMania 42 (night 2); WWE WrestleMania 42, la card aggiornata all’11 aprile; WrestleMania 42 | Lesnar e il caos Ladder Match nella notte di Vegas; Penta difende il titolo a WrestleMania 42. WrestleMania 42: Il ladder match è uno spettacolo, ecco chi è tornato a casa con il titolo IntercontinentaleLa seconda serata di WrestleMania 42 prosegue con uno dei match più spettacolari della card. Penta difende il titolo Intercontinentale in un Six-Pack Ladder Match contro Je'Von Evans, Dragon Lee, JD M ... zonawrestling.net RISULTATI: WrestleMania 42 – Notte 2La seconda serata di WrestleMania 42 va in scena questa notte all'Allegiant Stadium di Las Vegas, in diretta streaming su ESPN+ negli Stati Uniti e su Netflix per il resto del mondo. Sei i match in pr ... zonawrestling.net Tra poco prova microfono in vista della Night 2 di WrestleMania Vi aspettiamo a mezzanotte su NETFLIX ricordandovi che apriremo col botto BROCK vs OBA - facebook.com facebook