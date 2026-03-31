Durante l'ultima puntata di Raw, Penta ha difeso con successo il titolo intercontinentale sconfiggendo Kofi Kingston. Il wrestler ha annunciato che il titolo sarà in palio in un ladder match a WrestleMania 42. La competizione si svolgerà durante l’evento, che si terrà tra qualche settimana. Penta si presenterà quindi come campione in carica alla manifestazione più importante dell’anno.

Penta si presenterà a WrestleMania 42 da campione intercontinentale dopo aver battuto Kofi Kingston a Raw. Penta aveva lanciato una sfida aperta sui social media in occasione dell’edizione di lunedì del brand rosso, alla quale Kingston ha risposto. I due hanno dato vita a un botta e risposta frenetico nei primi minuti dell’incontro, finché Kingston non ha inchiodato Penta con una DDT. Penta si è rialzato rapidamente e ha colpito Kingston con una serie di chop. Lo sfidante ha tentato una mossa dalla terza corda, ma Penta lo ha intercettato con un Codebreaker. Kingston ha schivato un Penta Driver e l’incontro è proseguito. Kingston ha eseguito un back body drop su Penta sull’apron. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Penta difende con successo il titolo IC a RAW ma lo metterà in palio in un ladder match a Wrestlemania

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