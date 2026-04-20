WrestleMania 42 | Il Demone Finn Bálor si vendica su Dominik Mysterio lo street fight è suo

A WrestleMania 42, Finn Bálor ha affrontato Dominik Mysterio in uno street fight, portando a termine la sua faida con quest’ultimo. Durante l’incontro, Bálor ha ripreso il suo personaggio del “Demone” e ha ottenuto la vittoria sulla rivale. La sfida si è conclusa con Bálor che si è vendicato, mettendo fine alla serie di confronti iniziata nelle settimane precedenti.

Finn Bálor chiude la sua faida con Dominik Mysterio riportando in vita il suo “Demone” a WrestleMania 42. Nello Street Fight della Notte 2 all’ Allegiant Stadium di Las Vegas, l’ex membro del Judgment Day batte l’AAA Mega Champion con la Coup de Grâce attraverso un tavolo, dopo un incontro di circa dieci minuti ricco di sedie, tavoli e un bastone da kendo. Le entrate iconiche di Dominik Mysterio e del Demone. Le due entrate si prendono immediatamente la scena. Dirty Dominik Mysterio, AAA Mega Champion, arriva sul ring trasportato da alcuni luchadores su un enorme trono, presentandosi come il “Re dei Luchadores”. Subito dopo entra The Demon: Finn Bálor striscia lungo la rampa verso un cuore e lo tocca, mentre una pioggia di stelle filanti esplode a coprirlo da ogni angolo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WrestleMania 42: Il Demone Finn Bálor si vendica su Dominik Mysterio, lo street fight è suo Notizie correlate Leggi anche: WWE: Sta tornando il Demone, Finn Balor risveglierà il suo lato oscuro a WrestleMania 42 WWE: Finn Bálor riaccende la faida con Dominik Mysterio, Demon Bálor pronto a tornare?Finn Bálor potrebbe presto riportare in scena una delle versioni più iconiche della sua carriera. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: WrestleMania 42 – I nostri pronostici; WrestleMania 42, preview della seconda serata dello show; Anteprima WrestleMania 42; WWE PREDICTIONS: WrestleMania 42 (night 2). WWE: Sta tornando il Demone, Finn Balor risveglierà il suo lato oscuro a WrestleMania 42Il Raw del 7 aprile a Houston non è stato clemente con Finn Bálor. Lo storico membro del Judgment Day, cacciato dalla stable nelle scorse settimane dopo essersi rifiutato di aiutare Dominik Mysterio n ... zonawrestling.net WWE Wrestlemania 42 ight 2 – PreviewSiamo sempre all’Allegiant Stadium. Siamo sempre a Las Vegas e siamo sempre a Wrestlemania 42. Buon weekend a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti alla seconda parte della Preview dell’ev ... zonawrestling.net Nel pre-show, la WWE ha annunciato che DOMINIK MYSTERIO vs FINN BALOR (in versione Demone) sarà ora una street fight, dunque un match senza regole in cui tutto è permesso. facebook WWE: Finn Bálor anticipa il ritorno del “Demon” a WrestleMania 42 x.com