Durante l'episodio di Raw del 7 aprile a Houston, Finn Bálor ha annunciato il suo ritorno come il Demone, il suo personaggio più oscuro. La sua apparizione ha suscitato l'interesse dei fan e ha segnato un nuovo capitolo nella storyline che lo vede coinvolto. La sua presenza ha attirato l'attenzione sui prossimi eventi di WrestleMania 42, dove si prevede che il personaggio del Demone avrà un ruolo centrale.

Il Raw del 7 aprile a Houston non è stato clemente con Finn Bálor. Lo storico membro del Judgment Day, cacciato dalla stable nelle scorse settimane dopo essersi rifiutato di aiutare Dominik Mysterio nel match che gli è costato l’ Intercontinental Championship contro Penta, avrebbe dovuto affrontare JD McDonagh in un match singolo. Il match però non è mai iniziato: Dominik Mysterio ha attaccato Bálor alle spalle durante il suo ingresso, colpendolo con la cintura dell’ AAA Mega Championship. McDonagh si è unito al pestaggio, e i due hanno infierito sull’ex compagno usando anche una sedia d’acciaio, lasciandolo steso sul ring. DIRTY DIRTY DIRTY @DomMysterio35 brutally ATTACKS @FinnBalor from behind! pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Sta tornando il Demone, Finn Balor risveglierà il suo lato oscuro a WrestleMania 42

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