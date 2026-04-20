Il team principale della Mercedes ha commentato le recenti discussioni tra la Federazione internazionale e i team, sottolineando che le modifiche alle regole devono essere fatte con attenzione e precisione, come con uno scalpello, e non con strumenti più violenti come una mazza da baseball. Ha aggiunto che tutte le parti coinvolte condividono gli stessi obiettivi di migliorare il prodotto e garantire la sicurezza in Formula 1.

La lunga pausa forzata della Formula 1, costretta alla cancellazione dei GP di aprile di Bahrain e Arabia Saudita, ha dato modo ai team della massima serie di discutere in merito ai regolamenti entrati in vigore nel 2026 e su quelle che saranno le modifiche necessarie per andare incontro alle critiche e alle preoccupazioni di piloti e addetti ai lavori. Sul tema è intervenuto anche il team principal della Mercedes Toto Wolff, squadra attualmente leader di entrambe le classifiche mondiali, sfavorevole a modifiche troppo radicali: “Le discussioni in corso tra i piloti, la Fia, la Formula 1 e i team sono costruttive – ha confermato, in...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wolff: "Le modifiche alle regole? Agire di scalpello, non di mazza da baseball"

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