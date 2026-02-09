Paura in un condominio di Lodi residenti minacciati da un uomo con mazza da baseball e machete denunciato

Questa mattina a Lodi, un uomo di origine rumena ha seminato il panico in un condominio. Armato con un machete e una mazza da baseball, ha minacciato i vicini e ha causato grande paura tra i residenti. La polizia è intervenuta e l’uomo è stato denunciato per minaccia aggravata. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha lasciato tutti sotto shock.

Fatti di minaccia aggravata sono stati registrati a Lodi, dove un uomo di origine rumena è stato denunciato dopo aver minacciato di morte alcuni coinquilini con una mazza da baseball e un machete. L'episodio è avvenuto il 7 febbraio scorso in via Bocconi, come reso noto dalla Questura locale. Paura in un appartamento a Lodi L'intervento degli agenti della Squadra Volanti della Questura di Lodi è stato richiesto dopo una segnalazione giunta alla sala operativa. Un cittadino gambiano, residente nello stesso stabile, ha riferito di essere stato minacciato di morte da un condomino armato di un grosso coltello.

