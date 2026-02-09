Paura in un condominio di Lodi condomini minacciati da un uomo con mazza da baseball e machete denunciato

Un uomo di origine rumena ha seminato il panico in un condominio di Lodi, minacciando i vicini con un machete e una mazza da baseball. La polizia è intervenuta e ha denunciato l’uomo per minaccia aggravata. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha scosso l’intera palazzina.

Fatti di minaccia aggravata sono stati registrati a Lodi, dove un uomo di origine rumena è stato denunciato dopo aver minacciato di morte alcuni coinquilini con una mazza da baseball e un machete. L’episodio è avvenuto il 7 febbraio scorso in via Bocconi, come reso noto dalla Questura locale. Paura in un appartamento a Lodi L’intervento degli agenti della Squadra Volanti della Questura di Lodi è stato richiesto dopo una segnalazione giunta alla sala operativa. Un cittadino gambiano, residente nello stesso stabile, ha riferito di essere stato minacciato di morte da un condomino armato di un grosso coltello. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paura in un condominio di Lodi, condomini minacciati da un uomo con mazza da baseball e machete, denunciato Approfondimenti su Lodi Condominio Minaccia i vicini di casa con mazza da baseball e machete: 56enne denunciato Un uomo di 56 anni è stato denunciato dopo aver minacciato i vicini di casa con una mazza da baseball e un machete. La gazzella dei carabinieri lo becca in auto con una mazza da baseball: denunciato Durante un controllo nel centro di Paternò, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato un giovane trovato in possesso di una mazza da baseball. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Lodi Condominio Argomenti discussi: Incendio e fumo nelle scale del condominio: notte di paura e residenti evacuati; Vasto: garage a fuoco, paura in un palazzo; Incendio nella cantina abitata abusivamente, paura nel condominio; VIDEO | Fumo e fiamme nel condominio durante la notte: paura a Veronetta. Gioca con il fuoco in casa, scatta l’allarme nel condominio: paura per un bambino di 12 anniTutto è successo intorno alle 16.30, in un appartamento al piano terra di un piccolo stabile di tre piani. Secondo quanto ricostruito, il ragazzino stava ... chiamamicitta.it Impianto elettrico in fiamme, notte di paura per i residenti di un condominio – VIDEONotte di paura per i residenti di un condominio di Verona a causa di un incendio all'impianto elettrico, vigili del fuoco al lavoro. veronaoggi.it ++ IMPIANTO ELETTRICO IN FIAMME, NOTTE DI PAURA PER I RESIDENTI DI UN CONDOMINIO A VERONA - VIDEO ++ https://www.veronaoggi.it/primo-piano-3/incendio-impianto-elettrico-notte-paura-residenti-condominio-verona-7-febbraio-2026/ #verona facebook Verona, fumo in un condominio di via Santa Marta: Vigili del Fuoco intervengono, evacuazione preventiva e nessun ferito. #Veneto #Verona #Cronaca #Video #Inprimopiano x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.