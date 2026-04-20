Windows 11 il disastroso aggiornamento di aprile | pc ko ecco cosa succede

A pochi giorni dal rilascio del Patch Tuesday di aprile 2026, numerosi utenti segnalano problemi con l’aggiornamento di Windows 11. L’aggiornamento, identificato dal codice KB5083769, ha causato vari malfunzionamenti, portando alcuni PC a diventare instabili o a smettere di funzionare correttamente. Le segnalazioni indicano che si tratta di una serie di criticità tecniche che coinvolgono diversi sistemi operativi.

Il rilascio del Patch Tuesday di aprile 2026 (identificato dal codice KB5083769) sta generando una serie di criticità tecniche di alto profilo, portando alcuni sistemi Windows 11 in uno stato di instabilità totale. Cinque giorni dopo il rollout, sulle pagine di supporto Microsoft Learn Q&A sono segnalati scenari critici. Il processo si aggiornamento sfocia in un " death loop ", come è stato battezzato da alcuni utenti. I sintomi segnalati seguono un pattern ricorrente e decisamente bizzarro: gli schermi mostrano un mosaico di pixel distorti. A quel punto i PC provano una riparazione automatica, senza successo. Così si riavviano in un ciclo infinito e diventa necessario un intervento manuale avanzato per uscire dalla fase di pre-boot.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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