William Simpson è un artista che ha contribuito alla creazione di immagini per serie televisive e film di grande successo, tra cui Game of Thrones, Gladiator e Troy. Prima che queste produzioni diventassero realtà visive, Simpson aveva sviluppato concept e illustrazioni che hanno aiutato a definire l’aspetto delle storie e dei personaggi rappresentati. Il suo lavoro si inserisce nel processo creativo che porta alla realizzazione di produzioni di grande portata.

Quando pensiamo a serie monumentali come Game of Thrones, o a colossi cinematografi come Gladiator e Troy, immaginiamo attori, set giganteschi, costumi, effetti speciali. Quello che quasi nessuno sa è che, molto prima che quelle scene venissero girate, qualcuno le aveva già viste. E le aveva disegnate. Quel qualcuno è William Simpson, uno degli storyboard artist più influenti al mondo, ospite dell’edizione 2026 di Lanciano nel Fumetto. Nato in Irlanda del Nord, William Simpson è illustratore, fumettista e storyboard artist con una carriera internazionale costruita tra cinema, televisione e graphic novel. Dopo gli esordi nel fumetto e...🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - William Simpson: l’uomo che ha disegnato Game of Thrones prima che esistesse

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