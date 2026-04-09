L’attore noto per il suo ruolo in una celebre serie televisiva e drammaturgo è deceduto il 7 aprile 2026 all’età di 35 anni. La sua morte segue una lunga malattia diagnosticata alcuni anni fa, contro cui ha lottato con determinazione. La sua carriera ha incluso diverse apparizioni in produzioni televisive e teatrali. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan, che ricordano il suo talento e il carattere deciso.

Michael Patrick, attore conosciuto per la sua partecipazione a Game of Thrones, oltre che drammaturgo di talento, è morto il 7 aprile 2026 all’età di 35 anni dopo una lunga battaglia contro la Malattia del Motoneurone. L’annuncio è stato dato dalla moglie Naomi Sheehan attraverso un post su Instagram l’8 aprile, in cui ha condiviso che il marito, affettuosamente chiamato Mick, si è spento serenamente circondato da famiglia e amici dopo 10 giorni di cure palliative presso un centro hospice di Belfast, in Irlanda del Nord. La Malattia del Motoneurone, conosciuta anche come MND, è una patologia neurodegenerativa che colpisce le cellule nervose nel cervello e nel midollo spinale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Michael Patrick di Game of Thrones, morto a 35 anni: perché ha scelto di vivere al meglio il tempo che restava

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Immaginate di essere un attore, di avere successo, una moglie e un figlio piccolo. Immaginate ora che all'età di 32 anni vi venga diagnosticata una patologia degenerativa chiamata "malattia del motoneurone", e di morire a soli 35 anni. Michael Patrick, attore n - facebook.com facebook

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