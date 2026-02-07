Roman Reigns torna a far parlare di sé, questa volta non sul ring ma nei commenti di un blog dedicato al wrestling. Dopo aver già “cucinato” CM Punk in un post precedente, il “Tribal Chief” si prende la scena anche questa settimana, confermando il suo ruolo di protagonista assoluto nel mondo del wrestling. La sua presenza continua a influenzare le dinamiche di questa “partita di troni” infinita, lasciando i fan sempre più curiosi di sapere cosa succederà nel prossimo capitolo.

Dopo Yota Tsuji, Mike Santana, AJ Styles e CM Punk, è giunto il momento di nominare il nuovo o la nuova WRESTLER DELLA SETTIMANA all’interno del blog, Game of Thrones, perché d’altronde cos’è il mondo del wrestling se non un infinito gioco di troni?! Ovviamente per questa occasione è impossibile non citare il “Tribal Chief” Roman Reigns. Non solo per la vittoria della rissa reale (spoiler, durante il match sono riuscito a prevedere anche l’esatto finale. Recuperate il pronostico cliccando QUI ), bensì per il faccia a faccia con CM Punk avuto nella puntata di RAW successiva al PLE. Quel confronto è stato epico e a causa della scarsa qualità offerta dal booking team WWE nell’ultimo anno e mezzo, sembrava quasi impossibile rifocillarsi con segmenti del genere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Game of Thrones: Roman Reigns ha “cucinato” CM Punk

CM Punk e Roman Reigns sono tra i protagonisti più riconoscibili della WWE, noti per il loro ruolo di protagonisti principali.

CM Punk rompe il silenzio e dice di non avere rancore verso Roman Reigns.

CM Punk & Cody Rhodes Confronts Roman Reigns - WWE RAW 11/24/2025

