Wembanyama devastante anche ai playoff | 35 punti all' esordio Sorpresa Orlando | sbanca Detroit

Nella prima partita dei playoff, il giocatore ha messo a segno 35 punti al suo esordio, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Nel frattempo, Orlando ha ottenuto una vittoria a sorpresa in trasferta contro Detroit. La squadra di San Antonio ha dominato Portland grazie alla prestazione della sua stella, mentre a Orlando, Wagner è stato il protagonista della partita, portando i Magic a un successo importante.