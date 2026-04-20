Wembanyama devastante anche ai playoff | 35 punti all' esordio Sorpresa Orlando | sbanca Detroit
Nella prima partita dei playoff, il giocatore ha messo a segno 35 punti al suo esordio, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Nel frattempo, Orlando ha ottenuto una vittoria a sorpresa in trasferta contro Detroit. La squadra di San Antonio ha dominato Portland grazie alla prestazione della sua stella, mentre a Orlando, Wagner è stato il protagonista della partita, portando i Magic a un successo importante.
San Antonio travolge Portland con la sua stella,. Wagner uomo partita e i Magic piazzano la sorpresa: ai Pistons non bastano 39 punti di Cunningham .🔗 Leggi su Gazzetta.it
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