Gigantesco Shai | 47 punti per battere Detroit Wembanyama gara da cinema contro i Bulls

Nella partita tra Oklahoma City e Detroit, l'ultima ha subito una sconfitta dopo un supplementare, con il protagonista Gilgeous-Alexander che ha segnato una grande quantità di punti. Da parte di Detroit, Gigantesco Shai ha messo a referto 47 punti, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Contemporaneamente, Wembanyama ha disputato una gara di alto livello contro i Chicago Bulls.

I Thunder superano i rimaneggiati Pistons al supplementare con Gilgeous-Alexander, un super Wemby (41 punti) trascina gli Spurs al successo sui Bulls (che hanno tagliato Ivey dopo i commenti anti Pride), mentre Atlanta ha la meglio su Boston. Tripla doppia di LeBron James nel successo dei Lakers su Washington. Pur privi di Cunningham, Stewart, Duren, Harris e Robinson, i Pistons (54-21) riescono a far soffrire i campioni in carica e si arrendono solamente al supplementare. I Thunder (60-16) per vincere hanno bisogno della prestazione monstre di Gilgeous-Alexander: chiude con 47 punti, con 2125 dalla lunetta. Al leader di Okc viene... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gigantesco Shai: 47 punti per battere Detroit. Wembanyama, gara da cinema contro i Bulls Articoli correlati Shai da record, Doncic show: 51 punti e i Lakers schiacciano Chicago. Robinson riaccende DetroitShai Gilgeous-Alexander ha infranto il record Nba di partite consecutive con almeno 20 punti realizzati: nella 127ª di fila è stato protagonista nel... Shai piega Golden State, ma coach Kerr polemizza sui tiri liberi. Clamorosi Nets: rimonta da -23, Detroit ko"Non ce l'ho con Gilgeous-Alexander, ma con le regole che lo fanno andare in lunetta", dice l'allenatore dei Warriors dopo la sconfitta contro OKC. Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Gigantesco Shai: 47 punti per battere Detroit. Wembanyama, gara da cinema contro i Bulls; Turchia-Romania: fattore campo e talento in rosa, tutto dà i turchi in pole position. Gigantesco Shai: 47 punti per battere Detroit. Wembanyama, gara da cinema contro i BullsOklahoma City vince al supplementare contro i Pistons grazie alla prova monstre di Gilgeous-Alexander. Mostruoso Wembanyama, 41 punti e 16 rimbalzi. Lakers ok anche senza Doncic (squalificato) ... msn.com